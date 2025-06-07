Сборная Азербайджана по човгану впервые стала чемпионом Европы

Финал чемпионата Европы по човкану, организованного Международной федерацией човкана, состоялся в Польше 5-7 июня.

Сборная Азербайджана впервые стала чемпионом Европы.

В финале наша команда встретилась со сборной Мальты и одержала убедительную победу со счетом 6:2. Завоевав кубок турнира, наша сборная открыла новую страницу в истории човкана.

Отметим, что в турнире, который стартовал 5 июня, участвовали 6 стран: Азербайджан, Турция, Венгрия, Мальта, Польша и Великобритания.

По итогам жеребьевки первый матч сборная Азербайджана провела против команды Турции, одержав победу со счетом 3:0.

В полуфинале наша сборная с большим преимуществом одолела команду Венгрии - 4:0.

Согласно международному календарю човкана, чемпионат Азии по по этому виду пройдет в начале сентября в Узбекистане, чемпионат Африки – в конце сентября в Нигерии, а чемпионат Южной Америки – в ноябре в Буэнос-Айресе.