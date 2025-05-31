Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили в МИД Азербайджана, министры обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества по различным направлениям повестки дня стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.

Было выражено удовлетворение растущей динамикой взаимных визитов на высшем уровне, состоялся обмен мнениями о будущих контактах, в том числе о подготовке к саммиту Организации экономического сотрудничества, который Азербайджан примет в июле этого года.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Источник: Trend