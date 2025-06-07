В столице проходит воскресная ярмарка «Из села - в город» - ФОТО

7 июня в столице открылась воскресная ярмарка «Из села - в город», организованная ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основными целями организации ярмарки являются поддержка выхода местных фермеров на рынок со своей продукцией, обеспечение их альтернативными точками продаж, а также повышение доступа горожан к натуральной, местной и здоровой сельхозпродукции.

Заведующая отделом ОАО «Аграрные закупки и снабжение» Нилюфер Мустафагызы в интервью АЗЕРТАДЖ сказала, что в воскресных ярмарках принимают участие более 40 фермеров из 22 различных регионов, которые представляют около 100 сортов продукции. Она отметила, что качество продукции постоянно проверяется и контролируется Агентством продовольственной безопасности Азербайджана, и перед ярмаркой действует Передвижная пищевая лаборатория.

«Сотрудники ОАО еженедельно проводят мониторинг на ярмарках, рынках и в маркетах, предлагают фермерам рекомендуемые цены. Фермеры также могут позвонить на горячую линию и в колл-центр ОАО, чтобы зарегистрироваться для участия в ярмарках. Они бесплатно обеспечиваются прилавками, весами и местами для продаж, что позволяет предлагать покупателям продукцию по доступным ценам», – подчеркнула заведующая отделом.

Продавцы в интервью АЗЕРТАДЖ сказали, что цены на ярмарке в праздничные дни ниже, чем в обычные дни, а покупатели отдают предпочтение в основном маслу, сыру, меду, помидорам, огурцам, зелени и другой сельскохозяйственной продукции.