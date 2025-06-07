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Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям - ФОТО

First News Media19:40 - Сегодня
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям - ФОТО

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило водителей об опасностях на дорогах в дождливую погоду.

В обращении подчеркивается, что во время интенсивных дождей из-за быстрого скопления воды на проезжей части могут возникать серьезные опасности для движения транспортных средств.

"В таких случаях, поскольку водные слои, образующиеся на поверхности дороги, не всегда визуально различимы водителями, в автомобилях, въезжающих в эти участки, происходит гидропланирование (аквапланирование) – то есть потеря контакта между шиной и дорогой.

Указанное явление особенно опасно при высокой скорости. Внезапное торможение или резкий маневр рулем в таких условиях приводит к потере управления автомобилем и увеличению рисков, которые могут привести к аварии.

Главное управление дорожной полиции рекомендует водителям строго соблюдать следующие правила с учетом погодных условий и дорожного покрытия:

- Не превышать скорость при движении в дождливую погоду;

- Постоянно контролировать техническое состояние шин, в частности особенно глубину протектора;

- При въезде в лужу не использовать тормоз и удерживать руль в стабильном положении;

- Увеличить дистанцию с другими транспортными средствами.

Помните, что невидимые слои воды создают неожиданные опасности на дороге. Каждый водитель должен обеспечивать безопасность как свою, так и других участников движения, действуя в соответствии с погодными и дорожными условиями", - указали в дорожной полиции.

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