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СМИ: в Мюнхене женщина совершила нападение с ножом

First News Media00:05 - Сегодня
СМИ: в Мюнхене женщина совершила нападение с ножом

30-летняя женщина совершила нападение с ножом в Мюнхене на Терезиенвизе (Луг Терезы), где обычно проходит крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест".

Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел около 20:00. Женщина ранила ножом нескольких прохожих.

Полиция, как отмечает газета, выстрелила в нее. После инцидента ей сделали экстренную операцию, однако, по данным Bild, женщина скончалась в больнице.

Никаких сведений о мотивах на данный момент не имеется. Опасности для населения нет. По данным Bild, у женщины были проблемы с психикой. Официальных данных о состоянии пострадавших пока нет.

На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции. Территория оцеплена.

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