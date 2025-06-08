СМИ: в Мюнхене женщина совершила нападение с ножом

30-летняя женщина совершила нападение с ножом в Мюнхене на Терезиенвизе (Луг Терезы), где обычно проходит крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест".

Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел около 20:00. Женщина ранила ножом нескольких прохожих.

Полиция, как отмечает газета, выстрелила в нее. После инцидента ей сделали экстренную операцию, однако, по данным Bild, женщина скончалась в больнице.

Никаких сведений о мотивах на данный момент не имеется. Опасности для населения нет. По данным Bild, у женщины были проблемы с психикой. Официальных данных о состоянии пострадавших пока нет.

На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции. Территория оцеплена.