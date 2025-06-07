Сборные Азербайджана и Латвии сыграли вничью в товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футболу провела товарищеский матч.

Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Фернанду Сантуша встретился на выезде со сборной Латвии.

Матч, состоявшийся на стадионе "Сконто" в Риге, завершился безголевой ничьей.

Отметим, что 10 июня сборная Азербайджана примет сборную Венгрии на "Лив Бона Деа Арене" в Баку.

11:20

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч.

Как передает azerisport.com, команда Фернанду Сантуша сыграет на выезде со сборной Латвии.

17:00 ЛАТВИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН

Рига, стадион «Сконто». Главный судья – Фарруджа Канн Трастин (Мальта).

Латвия (ориентировочный состав): Рихардс Матревицс, Робертс Савальниекс, Андрейс Циганикс, Райвис Юрковскис, Кристерс Тоберс, Даниэль Балодис, Алвис Яунземс, Алексей Савельев, Эдуардс Дашкевичс, Янис Икауниекс, Владиславс Гутковскис.

Азербайджан (ориентировочный состав): Рза Джафаров, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Рахман Дашдамиров, Эльвин Джафаргулиев, Аббас Гусейнов, Эмин Махмудов, Сабухи Абдуллазаде, Махир Эмрели, Нариман Ахундзаде, Ренат Дадашов.