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Макрон резко отреагировал на план Трампа по сектору Газа

First News Media13:27 - Сегодня
Макрон резко отреагировал на план Трампа по сектору Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал идею президента США Дональда Трампа взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда палестинцев.

Его слова приводит CNN.

Макрон заявил, что процесс урегулирования на Ближнем Востоке должен стать «не операцией по покупке недвижимости, а политической операцией» и учитывать стремление палестинцев иметь свое государство».

«Газа – это не какая-то пустая территория, это земля, где живут и хотят жить два миллиона человек. Мы не можем сказать этим двум миллионам: «Знаете, вы должны уехать». Сейчас правильное реагирование – это спасать гражданское население… Сейчас действует перемирие, его нужно сохранить. Следует возобновить гуманитарную деятельность и спасти как можно больше людей», – сказал Макрон.

4 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны.

На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху глава Белого дома дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Источник: Gazeta.ru

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