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Представители ИТ-департамента COP29 удостоены престижной награды CISCO

First News Media17:10 - Сегодня
Представители ИТ-департамента COP29 удостоены престижной награды CISCO

CISCO организует в Амстердаме (Нидерланды) одно из самых престижных технологических мероприятий в мире - мероприятие Cisco Live.

В мероприятии, в котором приняли участие до 80 делегаций из государственного и частного секторов Азербайджана, а также представители Департамента информационных технологий Азербайджанской операционной компании (АОК) COP29.

В соответствии с традицией, 11 февраля состоялась церемония вручения премии компании CISCO «Лидер устойчивого развития» (Sustainability Leader Award).

На церемонии Эльнар Асадов, Джавид Гусейнов, Айхан Сатыджи и Вусал Шахбазов, представляющие ИТ-департамент АОК COP29, приняли награду в качестве делегации COP29.

Так, в ходе мероприятия АОК COP29 была удостоена соответствующей награды CISCO за создание надежной, безопасной, автоматизированной и энергосберегающей сетевой инфраструктуры на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Отметим, что успешные проекты, поддерживающие устойчивое развитие и предлагающие инновационные решения в индустрии высоких технологий, награждаются данной премией. CОР29, T-Systems, SAP, STC, CORE42, Sykehuspartner и Paris 2024 являются исполнителями проектов, получивших награду от CISCO.

Кроме того, в рамках мероприятия Эльнар Асадов, представляющий ИТ-департамент CОР29, вместе со старшими вице-президентами CISCO по вопросам клиентского опыта и устойчивого развития Адель Тромбеттой и Мэри де Высоцки, принял участие в панельной дискуссии на тему «Создание сетевой инфраструктуры для обеспечения устойчивости: CISCO и ООН на COP29».

Отметим, что Cisco Live - это ежегодное мероприятие, организуемое компанией CISCO и предназначенное для технических специалистов, ИТ-руководителей, инженеров и клиентов, использующих продукты CİSCO. Начавшееся 9 февраля это технологическое мероприятие продлится до 14 февраля.

Цель Cisco Live - ознакомить участников с технологическими инновациями, рассказать о продуктах и решениях CISCO, в том числе об истории успеха победителей Cisco Live Awards.

Мероприятие Cisco Live также является успешной платформой для ознакомления международной общественности с тем, как Азербайджанская Республика успешно провела мероприятие CОР29, с привлечением местных специалистов в короткие сроки создала инфраструктуру ИКТ, полностью соответствующую международным стандартам, и прочими темами.

На мероприятие также были приглашены местные исполнительные компании Cyberpoint и All In One Technologies.

Под руководством генерального директора компании CISCO по странам Кавказа и Центральной Азии Рамиля Эюбова CISCO развивается и в регионе, и в Азербайджане.

В то же время СОР29 была номинирована на глобальную премию CISCO в категории «Инноватор в области устойчивого развития» (Sustainability chagemaker). На эту награду были номинированы более 60 крупных компаний и учреждений, и 25 членов жюри CISCO выбрали финалистов. ИТ-команда СОР29 стала одним из 6 финалистов вместе со всемирно известными компаниями, такими как Adidas, Garanti BBVA, Red Sea Global.

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