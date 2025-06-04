Природный газ уйдет из многоэтажек: в Азербайджане готовят реформу теплоснабжения

Через несколько лет природный газ не будет подаваться в многоэтажные дома, будет создана более безопасная атмосфера.

Как сообщает АПА, об этом заявил сегодня заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на общественных слушаниях по новому законопроекту «О теплоснабжении», организованных Комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Замминистра отметил, что сейчас считается самым опасным вопрос поступления природного газа в многоэтажные дома: «После применения этого закона природный газ не будет поступать в многоэтажные дома».

Отметим, что новый закон предусматривает создание систем централизованного теплоснабжения.