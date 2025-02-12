В Дании назвали абсурдной идею о переименовании Гренландии

Законопроект американского конгрессмена Бадди Картера о переименовании датской территории Гренландия в «Ред-Уайт-энд-Блюлэнд» (Red, White, and Blueland) абсурден, эта идея подрывает отношение между США и Данией.

Такое мнение высказал евродепутат от Дании Андерс Вистисен.

Ранее газета New York Post сообщила, что член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия, республиканец Бадди Картер представил новый законопроект, который наделял бы президента США Дональда Трампа полномочиями вступить в переговоры о «покупке или приобретении Гренландии в иной форме» и предложил переименовать ее в «Ред-Уайт-энд-Блюлэнд» - по цветам американского флага.

«Когда власти США формулируют внешнюю политику, им явно не хватает взрослых людей. Если эти люди не видят, насколько абсурдно они выглядят, значит, они оторваны от реальности», - заявил Вистисен в комментарии европейскому изданию Politico. Он добавил, что «Гренландия не продается, и единственное, чего США добиваются таким поведением, - это отчуждение одного из своих самых верных и надежных союзников в Европе». «США не становятся сильнее, теряя такого союзника, они становятся только слабее и менее значимыми для мира», - подчеркнул евродепутат.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.

Источник: ТАСС