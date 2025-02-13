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Всемирный правительственный саммит в Дубае обсуждает ИИ, инновации и экономический рост на фоне «новой эры» глобальных изменений

First News Media13:23 - Сегодня
Всемирный правительственный саммит в Дубае обсуждает ИИ, инновации и экономический рост на фоне «новой эры» глобальных изменений

Государственные и корпоративные лидеры собрались на Всемирном правительственном саммите в Дубае, чтобы обсудить будущее глобального управления и разработать новые решения в сферах здравоохранения, образования, технологий, международной торговли и мобильности.

В Дубае стартовал 12-й Всемирный правительственный саммит (WGS 2025), собрав лидеров государств, бизнеса и экспертов для обсуждения ключевых изменений в глобальном управлении.

Отметим, что Азербайджан также представлен на данном мероприятии. От команды СОР29 в саммите участвуют представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент СОР29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев, лидер высокого уровня ООН по климату на 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Нигяр Арпадараи. В саммите также принимает участие председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

Под руководством Мохаммеда Абдуллы Аль Гергави, министра по делам правительства ОАЭ и председателя саммита, эта международная платформа объединяет участников для диалога о будущем планеты и общества. Среди главных тем – климатические изменения, глобальные экономические вызовы, трансформация образования и мобильности, а также новые тенденции в международной торговле. Влияние искусственного интеллекта, особенно на фоне соперничества Китая и США, стало центральной темой всех дискуссий на саммите.

«Последние 25 лет стали временем беспрецедентных перемен и трансформаций», — отметил Гергави. По его словам, мировая экономическая система сместилась от господства индустриальных гигантов к доминированию технологических компаний и цифровых платформ: «Китай и Индия стремительно набирают силу, в то время как некоторые ведущие индустриальные страны теряют позиции. Нас ждет новая эра — ее история будет писаться по новым правилам».

WGS 2025 собрал более 30 глав государств и правительств, включая президента Колумбии Густаво Петро и президента Шри-Ланки Ануру Кумару Диссанаяке, а также свыше 80 международных организаций, 140 правительственных делегаций и более 6000 участников. В оставшееся время саммит сосредоточится на передовых идеях, направленных на ускорение глобального сотрудничества и переосмысление лидерства в эпоху цифровых технологий.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула «поразительную устойчивость» мировой экономики, выделив два ключевых тренда. Первый — расходящиеся экономические пути: страны Персидского залива демонстрируют уверенный рост, в то время как Европа и некоторые развивающиеся рынки остаются уязвимыми. Второй — неравномерное внедрение ИИ: одни государства успешно используют искусственный интеллект для повышения производительности, тогда как другие испытывают трудности с адаптацией к этим передовым технологиям.

На вопрос о том, способны ли правительства и люди контролировать новые технологии, такие как искусственный интеллект, и не является ли ситуация «хвостом, виляющим собакой», она ответила: «Собака уже лает на нас, и нам лучше быть готовыми». В более широком контексте она отметила, что мир стал многополярным, а экономики некоторых развивающихся стран движутся вперед «намного быстрее» благодаря трем ключевым факторам — дерегулированию, цифровизации и диверсификации.

Бизнес и государство: партнерство ради инноваций

В ходе дискуссий, охватывающих различные отрасли и регионы, влияние искусственного интеллекта как движущей силы перемен стало одной из центральных тем. Особое внимание уделили его воздействию на автомобильную отрасль, образование и государственное управление.

Основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб подчеркнул, что правительства должны выступать в роли просветителей, помогая обществу понять, как новые технологии помогают открывать новые возможности. Он подчеркнул: «Будущее не просто наступает — мы его формируем. И это возможно только через сотрудничество и совместные усилия правительств, бизнеса и гражданского общества».

Министр ОАЭ по вопросам ИИ, цифровой экономики и удаленной работы Омар бен Султан Аль Олама, заместитель председателя Всемирного правительственного саммита, возглавил дискуссию о том, как агентная автоматизация преобразует рынок труда.

«На саммите особое внимание уделяется проактивному подходу к трансформации рынка труда, чтобы экономики оставались гибкими, специалисты непрерывно развивали навыки, а критически важные отрасли были защищены. Важно сформировать инклюзивное видение будущего искусственного интеллекта и дать голос тем, кто зачастую остается за рамками мировых дискуссий», — отметил Олама.

Пока правительства сосредоточены на адаптации к изменениям рынка труда, вызванными развитием искусственного интеллекта, лидеры индустрии акцентируют внимание на его экономическом влиянии — снижении издержек и усилении конкуренции.

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна отметил: «Deepseek является «моментом пробуждения», подтверждающим неизменный тренд, который сопровождает технологическое развитие уже 70 лет: снижение себестоимости, рост доступности и усиление конкуренции. В долгосрочной перспективе это приведет к сокращению затрат для всех. Для технологической отрасли это означает необходимость искать новые, более экономичные, подходы к разработке».

Влияние ИИ на глобальные структуры власти

Помимо экономических аспектов, саммит затрагивает изменение баланса сил в мире, необходимость регулирования ИИ и его ограничения.

Исполнительный вице-президент Oracle Майк Сицилла уверен, что здравоохранение станет одной из ключевых сфер, где искусственный интеллект совершит значительный прорыв.

«ИИ открывает перед мировыми правительствами возможность сотрудничества без нарушения норм конфиденциальности и кибербезопасности. Я верю, что в ближайшие годы нас ждет масштабный прорыв в медицине — от мониторинга инфекционных заболеваний на глобальном уровне до персонализированного лечения и разработки вакцин», — отметил он.

Генеральный директор SAP Кристиан Кляйн, комментируя развитие ИИ в Европе, прогнозирует: «Большие языковые модели (LLMs) со временем станут массовым инструментом, а основная ценность будет формироваться на уровне бизнес-процессов».

«Мы внедряем бизнес-ИИ напрямую в рабочие процессы наших клиентов. Независимо от сферы — производство, розничная торговля или государственный сектор — ключевая задача заключается в создании ценности для конечных пользователей», - подчеркнул он.

Пока США ищут пути повышения эффективности госуправления с помощью искусственного интеллекта, а Абу-Даби внедряет инициативы, полностью основанные на ИИ, мировые лидеры сосредотачиваются на его практическом применении и возможностях международного взаимодействия.

В рамках дискуссии высокого уровня министр казначейства и финансов Турции Х.Э. Мехмет Шимшек, министр экономики Португалии Х.Э. Педро Рейш и министр внешней торговли ОАЭ д-р Тани Аль Зейуди обсудили, какую роль экономические альянсы в сфере ИИ сыграют в формировании глобального влияния и изменении баланса сил.

Как ведущая мировая платформа для прогрессивных лидеров, WGS 2025 подтверждает свою роль ключевого катализатора глобальных изменений. Способствуя сотрудничеству между секторами и обеспечивая инклюзивный диалог, саммит ускоряет переход к устойчивым, инновационным и взаимосвязанным моделям управления. На протяжении саммита политические лидеры, бизнес-эксперты и новаторы будут формировать стратегическое видение будущего, основанного на интеллектуальном управлении, устойчивом экономическом развитии и глобальном партнерстве.

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