Сова Duolingo мертва: Интернет в шоке

Стало известно о смерти легендарной совы Duolingo.

Официальный аккаунт приложения подтвердил эту информацию и даже выложил видео с похорон.

Новость моментально разлетелась по Сети и вызвала бурю эмоций.

Многие пользователи, хоть раз заходившие в Duolingo, помнят, как эта сова настойчиво напоминала им о необходимости пройти уроки, засыпала уведомлениями и письмами. Но теперь все — она больше не будет этого делать.

Это событие породило кучу теорий. Одни уверены, что Duolingo близится к закрытию. Другие считают, что это просто хайповая пиар-акция, чтобы вновь привлечь внимание к приложению. Ведь Duolingo остается одним из самых популярных сервисов для изучения языков — у него более 500 миллионов скачиваний и высокий рейтинг в сторах.

К тому же официальный Instagram-аккаунт Duolingo собрал уже более 4-х миллионов подписчиков, а бренд активно использует мемы и шутки, чтобы привлекать аудиторию. Поэтому многие уверены, что «смерть» совы — это не конец, а очередной креативный маркетинговый ход.

Уже сейчас пользователи скачивают приложение заново, чтобы проверить, действительно ли сова больше не пишет? Что будет дальше — исчезнет ли Duolingo вместе с культовым персонажем, или это всего лишь рекламный ход - покажет время.





Шалаля Хагвердиева