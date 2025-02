Трамп потребовал вернуть потраченные на СМИ деньги налогоплательщиков США

Президент США Дональд Трамп потребовал вернуть налогоплательщикам страны средства, которыми федеральные ведомства ранее оплачивали подписки на газеты Politico, The New York Times и информационное агентство Associated Press.

«Почему Politico заплатили миллионы долларов ни за что? <...> С целью купить прессу? - написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social. - Верните деньги налогоплательщикам!»

Как ранее отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, правительство США отменит подписку на Politico общей стоимостью порядка $8 млн в год. Она подчеркнула, что фактически издание субсидировалось за счет американских налогоплательщиков.

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE), которое возглавляет Илон Маск, уже начало работу по отмене платежей газете. Теперь DOGE приступило к ревизии трат федеральных органов США на подписки на другие СМИ.

Трамп также потребовал, чтобы агентство Reuters вернуло выплаченные ему американским правительством денежные средства.

«Верните деньги сейчас же», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее Илон Маск заявил, что Вашингтон платил международному информагентству Reuters «миллионы долларов за введение в заблуждение». Предприниматель назвал деятельность агентства «полнейшим мошенничеством».

Источник: ТАСС