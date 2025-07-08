США возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы

США возобновили передачу Украине некоторых оборонительных вооружений.

Как передает ТАСС, это подтвердил на заседании своего кабинета в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. И я одобрил это", - сказал он. Трамп не уточнил номенклатуру этих поставок.

Ранее американский лидер признал, что задача урегулирования российско-украинского конфликта оказалась сложнее, чем он ожидал.