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США возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы

First News Media23:40 - 08 / 07 / 2025
США возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы

США возобновили передачу Украине некоторых оборонительных вооружений.

Как передает ТАСС, это подтвердил на заседании своего кабинета в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. И я одобрил это", - сказал он. Трамп не уточнил номенклатуру этих поставок.

Ранее американский лидер признал, что задача урегулирования российско-украинского конфликта оказалась сложнее, чем он ожидал.

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