Обсуждены вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией - ФОТО

Перспективы развития отношений между армиями Азербайджана и Саудовской Аравии обсуждены на встрече первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба Вооруженных сил АР генерал-полковника Керима Велиева с начальником Генштаба саудовских Вооруженных сил генералом Файядом Бин Хамедом Аль-Рувайли.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, встреча глав генштабов двух стран прошла в рамках продолжающегося визита К.Велиева в Саудовскую Аравию.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах и другим интересующим вопросам.