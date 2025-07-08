Обсуждены вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией - ФОТО
Перспективы развития отношений между армиями Азербайджана и Саудовской Аравии обсуждены на встрече первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба Вооруженных сил АР генерал-полковника Керима Велиева с начальником Генштаба саудовских Вооруженных сил генералом Файядом Бин Хамедом Аль-Рувайли.
По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, встреча глав генштабов двух стран прошла в рамках продолжающегося визита К.Велиева в Саудовскую Аравию.
Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах и другим интересующим вопросам.
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