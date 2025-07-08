В США мексиканский боксер умер через несколько часов после проигранного боя

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер в возрасте 37 лет в США после того, как проиграл поединок. Об этом 8 июля сообщило издание Marca.

Последний бой боксера прошел 5 июля в Аризоне. Тогда он провел бой против американского спортсмена Филиппа Веллы. Бой длился на протяжении шести раундов и завершился поражением Родригеса. После этого его тело обнаружили в отеле, где он остановился.

Уточняется, что вечером после боя мексиканец договорился с другими спортсменами поужинать, однако в лобби он не спустился. Исчезновение Родригеса обнаружили на следующий день, после того как к отелю подъехал автобус для того, чтобы отвезти боксеров в аэропорт.

Официальной информации по факту гибели спортсмена нет. На данный момент правоохранительные органы проводят расследование.

В последнее время спортивная карьера Родригеса не отличалась успехами. Так, он проиграл последние семь поединков, включая бой с 21-летним Веллой.

Источник: "Известия"