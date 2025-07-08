Состоится чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе

Чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе пройдет 16-17 июля.

Как говорится в сообщении Федерации борьбы Азербайджана, в первый день соревнований победители будут определены среди юношей 2009-2010 годов рождения, в заключительный - сильнейших на песке назовут взрослые.

Предварительные схватки чемпионата, которые пройдут на Пляжной арене, начнутся в 10:00. Медальные поединки стартуют с 17:00.

Отметим, что цель организации чемпионата - формирование национальной сборной по пляжной борьбе и ранняя подготовка к предстоящим соревнованиям, в том числе летним Юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.