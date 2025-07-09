Муж убитой свекром Гюнель: Версию о «чести» мой отец выдумал, чтобы смягчить свою вину. Она была моим ангелом - ВИДЕО

На днях в Гобустанском районе произошло убийство. 24-летняя Агабейли Гюнель Расим гызы была убита в собственном доме.

В ходе расследования выяснилось, что преступление совершил её свёкор - Оруджага Агаев. Он также нанёс ножевые ранения своей супруге Севиль.

О.Агаев был задержан.

По первоначальной версии, инцидент произошёл "из-за чести".

Муж убитой, Тайфун Агабейли, в интервью Sonxeber.az заявил, что его отец назвал этот мотив для смягчения своей вины:

"Мы были женаты 2 года и жили очень счастливо. Мне трудно об этом говорить, но я вынужден. У меня были разногласия с отцом - если его вообще можно так называть. За последний месяц он несколько раз говорил мне: «У вас нет детей - разводись». Последний разговор на эту тему у нас был за день до трагедии.

В день происшествия мы ездили к родителям жены, потом вернулись домой. Я вышел из дома всего на час. Когда вернулся - всё уже произошло.

Разговоры в СМИ о «чести» - ложь. Мой отец выдумал это, чтобы смягчить свою вину.

Все, кто знал мою Гюнель, знают, какая она была. Я был ей очень доволен. Она была моим ангелом. Пусть Аллах дарует ей рай!"