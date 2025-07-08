Азербайджан и Пакистан обсудили текущее состояние стратегического партнерства - ОБНОВЛЕНО

8 июля 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из переговоров, состоявшихся между лидерами двух стран в рамках 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди, текущее состояние стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, а также перспективы расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Стороны отметили, что Азербайджан и Пакистан всегда поддерживают легитимные интересы друг друга в региональных вопросах, и выразили единство позиций в намерении продолжать взаимовыгодное сотрудничество в интересах государств и народов обеих стран.

В ходе беседы также было уделено внимание другим вопросам двустороннего и международного характера, представляющим взаимный интерес.

21:00

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар поздравил Азербайджан с успешным проведением 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), а также выразил благодарность за тёплый приём, оказанный ему и пакистанской делегации в Ханкенди.

Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, говорится в публикации пакистанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Согласно публикации МИД Пакистана в социальной сети X, во время беседы стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, отметили рост числа контактов на высоком уровне и договорились продолжать совместную работу по поиску новых направлений для расширения сотрудничества.