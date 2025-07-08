В Бакинском военном суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу Рубена Варданяна

8 июля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и законным правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Далее З.Агаев сообщил, что в связи с ходатайством, заявленным обвиняемым Рубеном Варданяном на предыдущем заседании, были рассмотрены материалы уголовного дела. Он отметил, что судом была дана оценка всем ходатайствам, представленным обвиняемым и его защитником.

После этого Рубен Варданян обратился к суду. Он заявил, что ранее судебная коллегия обеспечила ему и его защитнику возможность ознакомиться с протоколами заседаний. В настоящее время сторона защиты желает ознакомиться с решениями, принятыми на подготовительном судебном заседании и зафиксированными в протоколах. Одновременно защита просит выдать им выписки решений по поданным на проведенных в разные даты судебных заседаниях ходатайствам.

Адвокат Авраам Берман поддержал обращение обвиняемого.

Председательствующий судья Зейнал Агаев отметил, что суд и ранее создавал все необходимые условия для ознакомления подсудимого и его защитника с интересующими их документами и продолжит это и в дальнейшем.

После этого в суде были заслушаны показания потерпевших и их законных правопреемников по фактам преступлений, совершенных в результате агрессивной войны и оккупационной политики Армении.

Выступая в качестве законного правопреемника потерпевшего Эльмеддина Лятифова Сабир Лятифов сообщил, что его брат погиб в результате диверсии, совершенной остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Законный правопреемник потерпевшего Шамиля Гасанова Шираслан Гасанов, заявил, что его сын погиб в результате обстрела со стороны противника в направлении Агдамского района.

Выступая в качестве законного правопреемника потерпевшего Шамхала Гамидова Асиф Шюкюров отметил, что Ш.Гамидов погиб в результате огня, открытого противником в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.

Законный правопреемник потерпевшего Бахруза Рустамли — Мовлам Рустамли сообщил в своем показании, что его брат погиб от осколочных ранений в результате обстрела со стороны противника в направлении Ходжалинского района.

Затем дала показания Севиндж Гасымова, признанная законной правопреемницей своего сына Кямала Гасымова. Она заявила, что ее сын погиб в результате обстрела, открытого остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в направлении города Ханкенди.

Потерпевший Парвиз Гюнбатов в своем показании сообщил, что получил ранения в результате разрыва мины, выпущенной противником в направлении села Ханабад Агдамского района. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, он отметил, что во время происшествия погиб Садиг Гахраманов погиб, а Рамин Османов и Агиль Гулиев получили ранения различной степени тяжести.

Давший показания в суде Эльмир Гасымов, отвечая на вопрос государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, заявил, что в результате разрыва мины, выпущенной из миномета остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в направлении города Шуша, он получил множественные осколочные ранения в правое плечо, левую ногу, голову и другие части тела.

Мухаммед Махмудов в своем показании подчеркнул, что получил ранение в область спины в результате обстрела с территории Ходжавендского района.

Потерпевший Вели Балабейли сообщил, что получил травмы в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного в направлении села Джанятаг Агдеринского района. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Насира Байрамова, он отметил, что вместе с ним были ранены еще двое человек.

Выступивший в суде Мухаммед Керимов заявил, что получил ранение в область шеи в результате выстрела снайпера в направлении Ходжалы. Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, он отметил, что в тот момент враг вел обстрел территорий Азербайджана из крупнокалиберного оружия, в результате чего были погибшие.

Потерпевший Намиг Атакишиев, отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, подчеркнул, что получил ранение в результате взрыва снаряда, упавшего поблизости и выпущенной в направлении Агдама.

Потерпевший Орудж Мамедов заявил, что получил ранение в результате взрыва артиллерийского снаряда, упавшего рядом с ним в Ходжавендском районе.

Другой потерпевший — Амин Джавадов — сообщил, что получил ранение, когда артиллерийский снаряд, выпущенный противником в направлении села Джанятаг Агдеринского района, упал и взорвался на корпусе автомобиля, в котором он находился. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он отметил, что в результате происшествия погибли Турал Агджабеев и Мирпаша Мехдизаде, кроме него, были ранены еще четыре человека.

Потерпевший Этибар Гусейнили сообщил, что получил ранения в результате разрыва противопехотной мины на посевном участке в селе Амирварлы Джебраильского района.

Потерпевший Парвиз Ганбаров заявил, что в результате разрыва мины, выпущенной противником в селе Халфали Шушинского района, он, Рашад Алиев и Рагим Насиров получили различные телесные повреждения.

Потерпевший Мяркяз Садыхов сообщил, что один из артиллерийских снарядов, выпущенных остатками армии Армении и незаконными вооруженными формированиями, упал на расстоянии около 7–8 метров от него и взорвался, в результате чего он получил множественные ранения.

Потерпевший Валех Ибрагимов заявил, что получил осколочные ранения в различные части тела в результате взрыва противотанковой управляемой ракеты «Фагот», упавшей рядом с ним.

Араз Усубов сообщил, что в результате разрыва мины, выпущенной противником на территории Ходжавендского района, получил множественные осколочные ранения в ноги и шею.

Потерпевший Этибар Сафаров заявил, что получил ранения в результате разрыва мины, выпущенной остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Кяльбаджарского района.

Орхан Керимли в своем показании сообщил, что получил ранение при разрыве мины, упавшей рядом с ним на территории Агдеринского района.

Потерпевший Васиф Юсупов заявил, что был ранен в результате артиллерийского обстрела, осуществленного противником на территории Кяльбаджарского района.

Этибар Бахышов отметил, что получил осколочное ранение в результате взрыва снаряда, выпущенного остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в направлении Агдере.

Бахруз Назаров сообщил в своем показании, что получил ранение в результате взрыва снаряда, выпущенного противником в Зангиланском районе.

В ходе судебного процесса также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное судебное заседание назначено на 15 июля.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.