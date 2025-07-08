Военные пострадали из-за взрыва мины на учениях в Армении

Инцидент произошел во время военных учений в Армении, сообщают армянские СМИ.

«8 июля примерно в 16:00 во время учений на №-ском учебном полигоне Минобороны, по предварительным данным, в результате взрыва минометного снаряда имеются пострадавшие», - говорится в сообщении Министерства обороны Армении.

Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента.

В ведомстве отметили, что о состоянии здоровья пострадавших будет сообщено дополнительно по мере необходимости.