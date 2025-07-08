Рахман Гаджиев: Средства, собранные от благотворительного концерта «Карабахская ночь», будут направлены на создание комплекса Музеев Оккупации и Победы

Уже в пятый раз проводится благотворительный концерт под названием «Карабахская ночь». Основной целью, ставшего традиционным мероприятия, является сбор средств в поддержку работ по восстановлению и реконструкции, проводимых в Карабахе. Таким образом, каждый, кто приобретает билет на этот концерт, выражает свою поддержку восстановительным и созидательным процессам, осуществляемым под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам заявил председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев. Он отметил, что средства, собранные с предыдущих концертов, уже направлены на реализацию ряда восстановительных проектов в освобожденных регионах.

«Средства, собранные с сегодняшнего концерта, будут направлены на создание в Карабахе комплекса Музеев Оккупации и Победы», — добавил Р.Гаджиев. Он подчеркнул, что в целом в предыдущие годы от благотворительного концерта «Карабахская ночь» было собрано более 400 тыс. манатов, а сегодня ожидается, что эта сумма составит около 100 тыс. манатов.