ЕС одобрил вступление Болгарии в зону евро

Во вторник министры финансов Европейского союза окончательно одобрили переход Болгарии на евро, говорится в заявлении Совета ЕС.

С 1 января 2026 года эта балканская страна, являющаяся самой бедной в блоке, откажется от своей национальной валюты — лева — в пользу евро и станет 21-й страной еврозоны.

«Мы это сделали!» — с восторгом написал премьер-министр Болгарии Росен Желязков в соцсети X, назвав этот момент «историческим». «Присоединение к еврозоне — это не просто замена лева на евро, — добавил еврокомиссар Валдис Домбровскис». — Это шаг к созданию лучшего и более процветающего будущего для Болгарии и ее граждан в самом сердце Европы».

Одобрение от министров 27 стран-членов ЕС было лишь формальностью: Европейская комиссия уже в начале июня признала, что Болгария соответствует всем необходимым условиям для принятия зону евро. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также дал положительное заключение.