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Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США

First News Media23:20 - 08 / 07 / 2025
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США

Президент США Дональд Трамп продлил отсрочку блокировки китайской соцсети TikTok на территории Соединенных Штатов на 90 дней, до 17 сентября.

Как передает ТАСС, об этом написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я только что подписал исполнительный указ о продлении срока прекращения работы TikTok на 90 дней (до 17 сентября 2025 года)", - написал Трамп.

Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в Соединенных Штатах, если китайская материнская компания ByteDance не продаст его. 20 января Трамп после своей инаугурации подписал исполнительный указ, согласно которому блокировка этой платформы в США откладывалась как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.

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