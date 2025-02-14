Trendyol поделился данными о продажах в Азербайджане за прошлый год

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире — Trendyol, опубликовала статистические данные о покупках азербайджанских клиентов за 2024 год.

За прошлый год Trendyol отправил в Азербайджан свыше 20 миллионов товаров. Наибольшей популярностью пользовались женская одежда, спортивная обувь, косметика и средства для ухода за кожей, а также товары для дома и кухни. Одежда вновь заняла первое место, составив более 60% от общего числа заказов.

За год платформу Trendyol посетили более 500 миллионов раз, а ежедневная аудитория активных пользователей достигла 788 тысяч человек.

Наибольшее число заказов поступило от жителей Баку, Абшерона и Сумгайыта. 70% клиентов, сделавших заказы на платформе в прошлом году, составили женщины.

Trendyol предлагает более 1500 категорий товаров: от текстиля и электроники до детского питания и товаров для дома.

В настоящее время у Trendyol в Азербайджане свыше 2 миллионов клиентов. За последние два года приложение Trendyol стало самым загружаемым мобильным приложением в стране.

Недавно Trendyol получил награду «Лучшая платформа электронной коммерции 2024 года» от Бакинского бизнес-клуба.

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