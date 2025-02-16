Турция модернизирует Международный аэропорт Дамаска

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил об отправке в Сирию 25 специалистов с целью поддержки шагов по модернизации Международного аэропорта Дамаска.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава Минтранса Турции привлек внимание к последствиям многолетнего конфликта в Сирии, что негативно повлияло и на работу воздушных гаваней соседней страны.

«Техническая группа специалистов Главного управления аэропортов Турции (DHMİ – ред.) с 7 февраля находится в Сирии», - рассказал Уралоглу, отметив, что с целью обеспечения безопасности в сфере гражданской авиации в Дамаск на шести грузовиках отправлены 113 различных видов различного оборудования. В числе прочих в Сирию доставлены металлодетекторы и пожарные машины.

«Работы по модернизации столичного аэропорта Сирии продолжаются как внутри воздушной гавани, так и за ее пределами. Определяется список недостающего оборудования. Анализируется ситуация в районе командно-диспетчерской башни», - отметил глава ведомства.

Он заверил, что Турция продолжит шаги по поддержке транспортной сферы братской Сирии.