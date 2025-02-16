В Хачмазе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

В селе Кёхня Худат Хачмазского района произошло тяжелое ДТП, в котором погиб один человек, еще один получил серьезные травмы.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на участке автомобильной дороги Худат - Гусар.

Так, легковой автомобиль Mercedes съехал с проезжей части и столкнулся с деревом. В результате аварии водитель, житель Худата Мурад Меликмамедов, скончался на месте происшествия, находившаяся в транспортном средстве жительница Гусарского района Гюльнар Гусейнова получила различные травмы, она доставлена в больницу.

По факту начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются.