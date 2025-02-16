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В Израиль доставили тяжелые авиабомбы MK-84

First News Media12:20 - Сегодня
В Израиль доставили тяжелые авиабомбы MK-84

Партия тяжелых авиабомб MK-84 массой 2 000 фунтов (около 907 кг), запрет на поставку которых Израилю отменил президент США Дональд Трамп в конце января, доставлена в Израиль морем и выгружена в порту Ашдода.

Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства обороны.

"Партия тяжелых авиабомб, недавно одобренная правительством США, был получена и выгружена в Израиле. Судно, перевозящее тяжелые боеприпасы MK-84, пришвартовалось и было разгружено в порту Ашдода. Боеприпасы были загружены на десятки грузовиков и перевезены на базы ВВС Израиля", - говорится в заявлении.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "партия боеприпасов, прибывшая в Израиль ночью по решению администрации Трампа, представляет собой значительный актив для ВВС и Армии обороны Израиля и служит еще одним доказательством прочного союза между Израилем и Соединенными Штатами". Он добавил, что глава Пентагона Пит Хегсет "в ходе недавней беседы подтвердил приверженность Америки продолжению предоставления Израилю всех необходимых инструментов для обеспечения его безопасности". "Я благодарю президента Дональда Трампа и администрацию США за их неизменную поддержку Государства Израиль", - добавил Кац, чьи высказывания распространила пресс-служба израильского МО.

В ведомстве отметили, что министерство обороны "продолжает закупать и перевозить боеприпасы для Армии обороны Израиля". "На сегодняшний день в Израиль прибыло более 76 000 тонн военной техники посредством 678 воздушных и 129 морских поставок. Это крупнейший воздушный и морской мост в истории Израиля", - добавили в МО еврейского государства.

Источник: ТАСС

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