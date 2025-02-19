Сотрудники МЧС Казахстана награждены за участие в аварийно-спасательной операции в связи с крушением азербайджанского самолета - ФОТО

Десять сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Казахстан награждены нагрудным знаком «За сотрудничество» за участие в аварийно-спасательной операции в связи с крушением 25 декабря 2024 года вблизи города Актау самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары». Награда присвоена им министром Азербайджанской Республики по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на генеральное консульство Азербайджана в Актау, 18 февраля в здании администрации Мангистауской области состоялось вручение нагрудных знаков.

В мероприятии приняли участие аким области и его заместители, руководитель областного департамента МЧС Казахстана и его заместители, мэр города Актау, начальник областного департамента Министерства внутренних дел этой страны и его заместители, представители СМИ и другие официальные лица.

На мероприятии выступил генеральный консул Айхан Сулейманлы. Он отметил, что казахстанская сторона проявила чуткость к этой трагедии, продемонстрировала высокую оперативность в проведении поисково-спасательной операции сразу после крушения, оказала неотложную медицинскую помощь пострадавшим, непосредственную поддержку в доставке в нашу страну выживших, а также тел погибших граждан Азербайджана, а также во всех других вопросах, связанных с авиакатастрофой.

Айхан Сулейманлы довел до сведения участников мероприятия, что в день авиакатастрофы администрация области установила перед зданием генконсульства несколько столов, на которые были возложены цветочные венки, на стене консульства были написаны лозунги на казахском языке, а жители окрестностей приготовили различные блюда и отправили их в генконсульство в качестве эхсана.

Особо было отмечено, что местные жители обратились в больницу и добровольно сдали кровь для переливания крови раненым. Подчеркивалось, что только братский народ может проявить такую солидарность в трудный день.

В завершение своего выступления А.Сулейманлы от себя лично и от имени нашего государства и народа выразил глубокую признательность губернатору Мангистауской области Нурдаулету Килыбаю, руководителям и сотрудникам силовых структур области, медицинским работникам, представителям братского казахского народа, которые всей душой помогали во время авиакатастрофы, и подчеркнул, что азербайджанский народ никогда не забудет это сострадание братского казахского народа.

Затем генеральный консул вручил нагрудные знаки сотрудникам МЧС Казахстана, проявившим мужество и профессионализм при спасении пассажиров разбившегося самолета.