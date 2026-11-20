В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 22 ноября до утра 23 ноября ожидаются местами дожди. В отдельных районах полуострова осадки могут кратковременно усилиться.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

С вечера 21 ноября, начиная с северных и западных районов Азербайджана, до утра 23 ноября в ряде мест прогнозируется переменчивая погода с осадками. Местами возможны сильные осадки, грозы, а в горных районах — снег.

В связи с дождями не исключается повышение водности рек и прохождение кратковременных селевых потоков по некоторым горным рекам.