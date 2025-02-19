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Премьер Армении: Необходимо принять новую конституцию

First News Media20:00 - Сегодня
Премьер Армении: Необходимо принять новую конституцию

Премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости проведения всенародного референдума для принятия новой Конституции Армении.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу.

По его словам, это необходимо для того, чтобы граждане страны воспринимали себя в качестве основателей конституционного порядка, существующего в стране. Премьер выразил мнение, что в настоящее время правовой порядок в Армении воспринимается как навязанный кем-то гражданам, и это является одним из важнейших препятствий прогресса в стране.

Он заявил, что все предыдущие референдумы, проведенные для принятия действующей конституции, по крайней мере, в общественном восприятии имеют серьезнейшую нехватку легитимности.

О дате проведения референдума он не сообщил.

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