В Баку приостановлена деятельность известного ресторана - ФОТО - ВИДЕО

В Баку приостановлена деятельность ресторана из-за угрозы возгорания.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В соответствии с полномочиями Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжаются мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории страны.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в ресторане "Нуха", расположенном на первом этаже жилого здания по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, дом 1055, имеются многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Эти нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, а также представляют опасность для окружающей среды и государственных имущественных интересов.