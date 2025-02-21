В Гобустане найдены боеприпасы - ФОТО

В поселке Гобустан Гарадагского района Баку обнаружены боеприпасы.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на место происшествия была направлена группа разминирования.

В ходе осмотра обнаружены две гранаты Ф-1, детонатор УЗРГМ, более 1100 патронов различного калибра, сигнальный пистолет и обрез ружья.

"Боеприпасы были вывезены с территории, других опасных предметов на этой местности не обнаружено", - добавили в МЧС.