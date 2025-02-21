На Солнце зафиксирована мощная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности М произошла на Солнце в пятницу.

Как передает 1news.az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"21 февраля в 15:15 мск (16:15 по Баку - ред.)в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 14 минут", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.