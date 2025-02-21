Подорвавшемуся на мине ветерану Карабахской войны ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

В результате взрыва мины на освобожденных территориях у Н. Иманова ампутирована правая нога на уровне щиколотки.

Как сообщает AПA, по информации из больницы, угрозы жизни нет.

20:40

Участник Карабахской войны подорвался на мине в Ходжалы.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Ходжалинского района недалеко от села Сырхавенд Агдеринского района.

Участник Карабахской войны Наги Иманов отправился на освобожденные территории, чтобы посетить места, где его родственники стали шехидами.

Пострадавшему была на месте оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в больницу.

Отметим, что в июле 1991 года отец пострадавшего Новруз Иманов, его брат Махал Иманов, а также двое близких родственников были убиты армянами и сожжены в грузовике марки KRAZ.

19:00

В Ходжалинском районе произошел минный инцидент, есть пострадавший.

Как сообщает Trend, ранения в результате взрыва мины получил участник Карабахской войны Наги Иманов.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.

Точной информации о состоянии здоровья пострадавшего пока нет.