Куда могут обращаться бездомные в морозную погоду?

За минувшие три дня четыре человека обратились в приют и социально-реабилитационный центр при Агентстве социальных услуг из-за холодной погоды.

Как сообщили Report в агентстве, в настоящее время в учреждении проживают 46 человек, из них 14 женщин.

Центр, действующий с 2017 года, предоставляет временное жилье, питание и одежду сроком до шести месяцев.

Граждане без постоянного места жительства могут обратиться в приют по телефону горячей линии (012) 525 41 30, через WhatsApp (050) 525 41 30 или через социальные сети Агентства.