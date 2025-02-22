В Баку завтра ожидаются снегопады

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются редкие снегопады.

В некоторых районах полуострова возможны интенсивные осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

По данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью и днем составит от 0 до -3°C. Атмосферное давление будет на уровне 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью и днем составит 75-85%.

Ночью и утром дороги будут покрыты льдом.

В районах Азербайджана также ожидаются редкие снегопады. В некоторых районах возможны интенсивные осадки. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью в районах составит от -2 до -7°C, днем от -2°C до +2°C, в горных районах ночью -10 до -15°C, в высокогорьях -19 до -24°C, днем от -3°C до -8°C. В некоторых местах возможен лёд на дорогах.