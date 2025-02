Погода на вторник: В Баку ожидается до 8 градусов мороза

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 25 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и утром в ряде мест возможен небольшой снег. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Температура воздуха ночью составит от -5 до -8° C, днем - от +2 до +6° C. Атмосферное давление будет равно 764 мм рт. ст., относительная влажность ночью — 70-75%, днем — 55-65%.

В большинстве районов Азербайджана осадков в основном не ожидается, но ночью и вечером в некоторых горных районах возможен снег. В отдельных местах есть вероятность тумана, ветер западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от -4 до -9° C, днем - от +1 до +6° C. В горах ночью - от -13 до -18° C, в высокогорье ночью - от -20 до -25° C, днем - от -5 до -10° C.

На дорогах будет наблюдаться гололед.