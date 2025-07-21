Великобритания ввела новые санкции против российской нефтяной промышленности.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Сообщается, что цель новых санкций – «прервать финансовые вложения Путина на войну в Украине и ослабить его «теневой флот».

Отмечено, что новые санкции наносят удар по энергетическому сектору России, ограничивая ее доступ к основным нефтяным доходам. Отмечено, что санкции нацелены на 135 нефтяных танкеров, которые с начала 2024 года перевезли нефть на сумму 24 млрд. долларов.