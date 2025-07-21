Зеленский озвучил дату следующего раунда переговоров между Россией и Украиной

Следующий раунд переговоров украинской делегации с российской стороной планируется провести 23 июля в Турции.

Как сообщает "Европейскую Правду", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.

Зеленский отметил, что обсудил с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым подготовку к предстоящей встрече и обмену пленными.

«Умеров доложил, что встреча запланирована на среду. Завтра будет предоставлена более подробная информация», - добавил президент.