Зеленский озвучил дату следующего раунда переговоров между Россией и Украиной
Следующий раунд переговоров украинской делегации с российской стороной планируется провести 23 июля в Турции.
Как сообщает "Европейскую Правду", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.
Зеленский отметил, что обсудил с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым подготовку к предстоящей встрече и обмену пленными.
«Умеров доложил, что встреча запланирована на среду. Завтра будет предоставлена более подробная информация», - добавил президент.
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