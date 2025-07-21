В России произошло пять землетрясений за 45 минут

В Камчатском крае РФ за 45 минут произошло пять землетрясений магнитудой от 4.8 до 5.3.

Об этом сообщает Telegram-канал камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировано в 140 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 47 км. Второе, магнитудой 5.2, произошло в 177 км к юго-востоку от города на глубине 40 км. Третье землетрясение магнитудой 5.1 зарегистрировано в 167 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 16.6 км. Еще два толчка магнитудой 4.8 произошли на расстоянии 173 и 198 км от города, с очагами на глубинах 32.7 и 43.6 км соответственно.

Сведений о пострадавших или разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.