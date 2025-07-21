Завершился III Шушинский Глобальный медиафорум - ФОТО

21 июля III Шушинский Глобальный медиафорум на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта» завершил свою работу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, последняя панель Форума, модератором которой выступила ведущая TRT World Мариам Заиди, была посвящена теме «Как эволюция социальных сетей влияет на общественное доверие: внедрение медиаграмотности».

Директор отдела общественной политики и государственных вопросов TikTok по регионам России, Восточной Европы, Центральной Азии и Монголии Сергей Соколов отметил, что эта сеть кардинально отличается от традиционных социальных сетей. «В традиционных медиа и социальных платформах контент более редакционно направлен, то есть пользователю показывают то, что он должен видеть. TikTok же, наоборот, формируется на основе того контента, который пользователи хотят видеть», - добавил он. Он отметил, что алгоритм TikTok работает иначе. Здесь неважно, сколько у пользователя подписчиков, даже с нулем подписчиков можно набрать миллионы просмотров.

«Это меняет само понятие медиа в новую эпоху. Пользователь - уже не просто зритель, а активный участник, создатель и распространитель контента. Современные предприниматели, малый бизнес и стартапы обращаются к медиа, особенно к динамичным платформам, таким как TikTok, чтобы найти своих покупателей. Однако для успешного использования TikTok важно понимать его алгоритмические требования и динамику контента. Другими словами, это означает не просто распространение видео, а представление контента в нужное время, в нужном формате и нужной аудитории», - отметил представитель платформы TikTok.

Эксперт по Google и YouTube и генеральный исполнительный директор компании BlitzMetrics Деннис Ю отметил, что одна из самых сложных задач в информационную эпоху - поиск достоверных и объективных источников информации. «К сожалению, в современном цифровом мире становится все сложнее определить, является ли распространяемая информация точной, проверенной и непредвзятой», - сказал руководитель. Деннис Ю отметил, что искусственный интеллект создает как возможности, так и риски в этом процессе. Он подобен электричеству. При правильном использовании он облегчает нашу работу и повышает ценность нашей жизни. Однако бесконтрольное и безответственное обращение с ним может привести к серьезным последствиям.

«Сегодня мы видим, что искусственный интеллект способен создавать любой контент. Это технологическая революция, но вместе с ней обостряются этические вопросы и вопросы безопасности. Сценарии захвата мира искусственным интеллектом, которые часто изображаются в известных голливудских фильмах, уже не просто фантастика. Это рассматривается как возможность, которая может стать реальностью», - сказал эксперт. По его словам, правильно регулируя искусственный интеллект и используя его возможности с пользой, можно предотвратить потенциальные угрозы.

Руководитель по общественному сектору, здравоохранению и некоммерческим продажам LinkedIn Шеймус Клэнси сказал: «LinkedIn - это платформа, созданная для бизнеса и профессионалов. В нашей сети совершается 5 млн транзакций в минуту».

Заявив, что компания инвестирует в создание экономических возможностей, он отметил, что создаваемый ими контент связан с новыми навыками.

Добавив, что информация распространяется через социальные сети и LinkedIn - это другая сеть, Ш. Клэнси подчеркнул, что платформа помогает выстраивать отношения и налаживать связи. Он сказал: «Мы размещаем на платформе разный контент. Мы стараемся сделать его интересным для пользователей».

Ш. Клэнси также отметил, что ведет множество заметок об искусственном интеллекте.

Медиатренер и исследователь австралийского Университета Саншайн-Кост Карен Сазерленд отметила, что, хотя некоторые люди ведут себя этично в социальной сети Tik-Tok, другие делятся скандальным контентом: «Они используют разные инструменты для привлечения аудитории».

Добавив, что многие используют искусственный интеллект для создания контента, исследователь подчеркнула важность учета его эволюции: «Мы должны правильно использовать искусственный интеллект, поскольку он представляет угрозу распространения персональных данных».

Отметим, что Форум, в котором приняли участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаструктур, а также других организаций, связанных с этой сферой, служит для участников платформой совместных дискуссий и действий.