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Когда начнут сертифицировать новых учителей? – Официальный ответ

Фаига Мамедова17:30 - Сегодня
Когда начнут сертифицировать новых учителей? – Официальный ответ

Некоторым учителям, начинавшим работать в общеобразовательных учреждениях по бессрочному контракту, какое-то время пришлось работать по срочному трудовому договору. Одним из вопросов, который в настоящее время интересует педагогов, начинающих свою профессиональную карьеру по бессрочным контрактам, является то, когда им необходимо будет проходить сертификацию.

Как передает 1news.az, об этом эксперт по вопросам образования Кямран Асадов заявил Oxu.Az, что работа преподавателя рассчитывается с даты оформления непрерывного стажа, независимо от того, работает ли он/она по срочному или бессрочному договору.

"Учитель будет привлечен к сертификации по завершении трех лет своей работы. Если педагог начал свою трудовую деятельность в 2022 году, он будет участвовать в сертификационном экзамене в 2025-м", - отметил К.Асадов.

Напомним, целью процесса сертификации педагогических работников является проверка уровня и профессиональной пригодности педагогических сотрудников, осуществляющих преподавательскую деятельность в общеобразовательных учреждениях и имеющих высшее и среднее специальное образование. В 2025 году к соответствующему экзамену планируется привлечь около 20 000 учителей.

В 2022-2024 годах сертификацию прошли около 65 000 учителей начальных классов, азербайджанского языка и литературы, математики, информатики, иностранных языков (английский, русский, немецкий, французский языки), а также азербайджанского языка для русского сектора.

По данным Министерства науки и образования Азербайджана, к 2026 году планируется привлечь к сертификации 135 000 педагогов.

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