На проспекте Гейдара Алиева обрушился бетонный барьер, в движении транспорта возникли затруднения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В Низаминском районе Баку обрушилась часть дороги.
Как сообщает АПА, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.
По предварительной информации, обрушение дороги в этом районе произошло из-за взрыва одного из подземных водопроводных труб.
На место происшествия привлечены сотрудники Государственной Дорожной Полиции.
На дороге проводятся работы по регулировке движения.
20:40
В Баку на проспекте Гейдара Алиева обрушился бетонный барьер, отделяющий основную дорогу от вспомогательной.
Как сообщает АПА, из-за обрушения на проспекте возникли пробки в движении транспорта.
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