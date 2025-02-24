На проспекте Гейдара Алиева обрушился бетонный барьер, в движении транспорта возникли затруднения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Низаминском районе Баку обрушилась часть дороги.

Как сообщает АПА, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

По предварительной информации, обрушение дороги в этом районе произошло из-за взрыва одного из подземных водопроводных труб.

На место происшествия привлечены сотрудники Государственной Дорожной Полиции.

На дороге проводятся работы по регулировке движения.

20:40

В Баку на проспекте Гейдара Алиева обрушился бетонный барьер, отделяющий основную дорогу от вспомогательной.

Как сообщает АПА, из-за обрушения на проспекте возникли пробки в движении транспорта.