На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса X

В феврале на Солнце впервые зафиксирована вспышка высочайшего класса X.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Как сообщает ИПГ, в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4001 (координаты N25W86) зарегистрирована вспышка X2.0 продолжительностью 12 минут. Подобные события регистрировались последний раз 4 января.

Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка X2.0 произошла на западном краю Солнца, что свидетельствует о минимальном риске воздействия на Землю.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, при переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, достигнув Земли, может вызвать магнитные бури.