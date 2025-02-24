Все ли дороги очищаются от снега? - ВИДЕО

Несмотря на публикуемую информацию о том, что специализированная техника коммунально-хозяйственных служб столичной Исполнительной власти очищает дороги от снега, и в процессе участвуют сотрудники таких организаций, как МВД, к сожалению, это относится не ко всем дорогам города.

Корреспонденты 1news.az убедились в этом вчера, когда ряд дорог так и не был очищен от снега. А это, в свою очередь, привело к авариям.

На представленных видео явно видно, что многие участки так и остались закадровыми. Люди пытаются помочь друг другу: одни - остановить скользящие на дорогах машины, другие - подтолкнуть те, что не заводятся, а третьи фиксируют это все на видео, так сказать, для истории.