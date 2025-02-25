В Лерике подростка с острым аппендицитом удалось доставить в больницу с помощью тяжелой техники и жителей села - ВИДЕО

Обильный снегопад стал причиной перекрытия въезда и выезда в села Лода и Вилик Лерикского района.

Подростка (2013 года рождения), состояние которого резко ухудшилось, удалось доставить в больницу лишь после расчистки дороги с помощью тяжелой техники, а также благодаря усилиям жителей села и представителей ИВ поселка.

Как сообщил TƏBİB, у подростка, госпитализированного вчера в отделение неотложной медицинской помощи Лянкяранской районной центральной больницы, диагностировали острый аппендицит. Он срочно был взят на операцию.

В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Его лечение продолжается в хирургическом отделении больницы.