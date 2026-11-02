В России вдвое расширили список административных правонарушений, за которые мигрантам грозит депортация
С 3 ноября в России вдвое расширится перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты могут быть выдворены из страны. Их число достигнет 45.
Информацию об этом распространило Министерство внутренних дел России.
В перечень административных правонарушений, которые могут стать основанием для выдворения мигрантов из страны, включены мелкое хулиганство, нарушение порядка проведения публичных мероприятий, неповиновение полиции, дискредитация Вооруженных сил России и другие правонарушения.
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