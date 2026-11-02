Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с председателем совета директоров компании CSCEC International Гао Бо.

Как сообщили в Минэкономики, на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в инфраструктурной, градостроительной, энергетической, промышленной и других сферах в Азербайджане. Было рассмотрено создание Азербайджано-китайского промышленного парка и возможности потенциального сотрудничества с компанией в данном направлении.

Стороны провели обмен мнениями о привлечении совместных инвестиций и использовании опыта компании CSCEC International в реализации крупномасштабных инфраструктурных и промышленных проектов.

CSCEC International — международная компания, реализующая проекты в области строительства зданий и инфраструктуры. Компания осуществляет деятельность в сферах недвижимости, инвестиций, проектирования и инжиниринга.