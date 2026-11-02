Инвестиционные преимущества Азербайджана: от производства до регионального экспорта

Инвестиционный потенциал Азербайджана весьма широк.

Одним из основных преимуществ страны является объединение производственных, логистических и торговых возможностей в рамках единой платформы, что обеспечивает инвесторам доступ не только к внутреннему, но и к более широким региональным рынкам. С этой точки зрения географическое положение страны, промышленные зоны и экспортные возможности выступают элементами единой инвестиционной модели.

При принятии решения о размещении производства одним из главных вопросов для инвестора является не только то, где будет производиться продукция, но и то, куда и с какими затратами она будет доставляться. С этой точки зрения было бы неправильно рассматривать Азербайджан исключительно как рынок внутреннего потребления. Преимущество страны заключается в том, что созданные здесь производственные мощности могут использоваться не только для удовлетворения внутреннего спроса, но и для выхода на соседние и региональные рынки. В частности, развитие транспортных связей с Центральной Азией, Турцией, Россией, Грузией и другими близлежащими рынками может сделать производство в Азербайджане более привлекательным с точки зрения реализации экспортно ориентированной инвестиционной модели. Таким образом, для инвестора рынок Азербайджана является не только рынком сбыта конечной продукции, но и точкой выхода на региональные рынки.

Расширение производства в промышленных зонах, находящихся под управлением Агентства по развитию экономических зон, имеет важное значение для развития ненефтегазовой промышленности страны и увеличения экспортного потенциала. Основное преимущество промышленных зон заключается в том, что здесь в одном месте сосредоточены инфраструктурные и институциональные возможности, необходимые инвестору для осуществления производственной деятельности. Иными словами, производя продукцию в Азербайджане, инвестор может ориентировать ее как на внутренний, так и на региональные рынки.

Превращение Азербайджана в региональную производственную и экспортную платформу создает дополнительные возможности для развития ненефтегазовой промышленности. В частности, производственные мощности, создаваемые в таких отраслях, как химическая, перерабатывающая и пищевая промышленность, производство строительных материалов, машиностроение, производство логистического оборудования, переработка сельскохозяйственной продукции и других сферах, могут быть ориентированы на удовлетворение регионального спроса.

Институциональная поддержка реализации стратегических инвестиционных проектов

Важное значение имеют институциональные механизмы, способствующие ускорению реализации инвестиционных проектов, обеспечению координации между государственными органами и содействию в решении административных вопросов, с которыми сталкиваются инвесторы. В этом направлении было принято распоряжение Кабинета министров о создании комиссии в целях обеспечения ускоренной реализации стратегических инвестиционных проектов и усиления межведомственной координации. Суть документа заключается в координации деятельности государственных органов при реализации стратегических инвестиционных проектов и обеспечении более оперативной организации процесса их осуществления.

Сроки, необходимые для согласования проекта, завершения необходимых процедур, организации взаимодействия с соответствующими ведомствами и принятия решений, также влияют на экономическую эффективность инвестиций.

Поэтому ускорение реализации стратегических инвестиционных проектов и усиление межведомственной координации можно рассматривать как институциональные факторы, способствующие преобразованию инвестиционного потенциала Азербайджана в реальные производственные и экспортные результаты.

Международный инвестиционный форум: превращение возможностей в конкретные проекты

Азербайджанский международный инвестиционный форум является важной платформой для представления инвестиционного потенциала страны на международном уровне и укрепления ее роли в региональных экономических связях.

Одним из основных направлений обсуждений на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме, состоявшемся в Баку 25–26 сентября 2026 года, стала оценка роли Азербайджана на Южном Кавказе с точки зрения глобальной взаимосвязанности и инвестиционной стабильности. Тема форума — «Восстановление доверия в раздробленном мире: Южный Кавказ как опора глобальной взаимосвязанности и инвестиционной стабильности» — отражает подход к инвестиционным возможностям страны в контексте региональных и международных экономических связей.

В целях развития форума в качестве постоянной международной площадки распоряжением Президента Ильхама Алиева от 7 августа 2026 года был создан Организационный комитет Азербайджанского международного инвестиционного форума. Значение форума с точки зрения инвестиционной стратегии не ограничивается лишь объединением международных инвесторов. Такие платформы создают условия для представления экономических возможностей Азербайджана, инфраструктурных проектов, промышленного потенциала и региональных связей в качестве единого инвестиционного предложения. Это, в свою очередь, может способствовать позиционированию страны не только как рынка, привлекающего капитал, но и как благоприятной площадки для организации производства и выхода на различные рынки. Международная платформа представляет инвесторам имеющиеся возможности, а эффективная институциональная среда способствует их преобразованию в конкретные проекты.

В рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума с международными инвесторами и компаниями-партнерами было подписано 23 документа, охватывающих инвестиционные проекты общей стоимостью 10,8 миллиарда долларов США. Документы предусматривают сотрудничество в таких сферах, как энергетика, промышленность, цифровая экономика, сельское хозяйство, фармацевтика и другие отрасли. Эти документы свидетельствуют о том, что инвестиционные возможности Азербайджана охватывают различные секторы экономики, а сотрудничество с международными партнерами расширяется на уровне конкретных проектов.

Главная цель: создание дополнительной экономической стоимости

Таким образом, стратегическая цель инвестиционной политики Азербайджана заключается не только в привлечении большего числа инвесторов в страну, но и в превращении Азербайджана в экономический центр, где создаются производственные мощности, формируется добавленная стоимость и обеспечивается выход на региональные рынки.